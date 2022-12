Juventus, quando va in aula il processo. La domanda è dove

TORINO - Nel giorno in cui la squadra di Allegri – una parte, almeno – si ritrova alla Continassa per riprendere la preparazione in vista del nuovo via al campionato, la Juventus si appresta a correre su due binari anche fuori dal campo. A velocità differenti, però. Il filone sportivo dell’inchiesta che ha messo nel mirino i conti del club bianconero, infatti, avrà tempi abbastanza snelli: ragionevole pensare a un paio di gradi di giudizio, esecutivi fin dal primo, entro la fine della Serie A corrente. Motivo per cui, quello che ripartirà il 4 gennaio da Cremona, avrà le fattezze di un campionato “virtuale”: i verdetti del rettangolo verde potrebbero essere ritoccati prima del gong da eventuali punti di penalizzazione e più in generale, anche in assenza di sanzioni, la spada di Damocle penderà per mesi sulla testa dei bianconeri e anche nelle tabelle – che siano per lo scudetto o per la zona Champions – delle dirette concorrenti.