Doveva essere il Mondiale di Chiesa e Kean: ricominciano dalla Juve

TORINO - (e.e.) Nel 2018 avevano guardato la Coppa del Mondo in Russia, vinta dalla Francia di Paul Pogba e Kylian Mbappé, con un pensiero fisso: nel 2022, toccherà a noi. Poi, il destino ha scelto diversamente per Moise Kean e Federico Chiesa. L'attaccante piemontese, cresciuto in bianconero, nel settore giovanile aveva battuto tutti i record di realizzazione. E nella Juventus dei grandi anche accanto al primo Cristiano Ronaldo, ci stava, eccome. La sua carriera, dalla cessione all’Everton in avanti, è stata però colma di alti e bassi, con qualche luce a Parigi, nel Psg. Il ritorno alla Juve, invece, è stato difficile, ma nel mese di novembre ha dato il là alla rimonta in campionato e alla sua riaffermazione. Federico Chiesa, da parte sua, ha brillato anche in azzurro, vincendo il campionato d’Europa in Inghilterra. Il fato, però, aveva in programma un’altra dura prova: la risalita dopo un grave infortunio al ginocchio.