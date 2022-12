Rabiot tra Francia, Juve e futuro: "In Premier a fine contratto? Penso che..."

Rabiot su Deschamps

"Si è evoluto. Con il tempo è diventato più sereno, si avvicina più facilmente a certi argomenti con la generazione attuale. Lo trovo molto aperto, molto rilassato. Nel 2016 avevo un occhio diverso, non guardavo certi dettagli. Ora, vedo che ha questa facilità nei rapporti umani. È questo che fa andare tutti d'accordo. Noi abbiamo sempre avuto un buon feeling. Poi ci sono stati due anni in cui non abbiamo avuto contatti, ma quando sono tornato, abbiamo parlato ed è andata molto bene. C'è stata subito un'ottima intesa, migliorata di volta in volta: abbiamo imparato a conoscerci e oggi siamo molto più vicini".