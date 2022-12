Juve, secondo giorno di lavoro: doppia seduta al JTC

TORINO - Dopo la ripresa di ieri, la Juvenuts è tornata oggi ad allenarsi allo Juventus Training Center a poco meno di un mese dal primo impegno ufficiale contro la Cremonese in Serie A (prima ci sarà l'amichevole contro l'Arsenal in programma a Londra il 17 dicembre). Oggi il programma ha previsto una doppia seduta di allenamento. In mattinata la squadra si è focalizzata prima sulla cura di passaggi e controlli, poi sulla gestione del possesso palla, per chiudere, infine, la prima parte della giornata con una partitella. Nel pomeriggio, invece, lavoro di forza in palestra. Per domani è in programma una seduta mattutina.