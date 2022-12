Nasce una nuova Juventus: facce, idee e filosofia

La nuova Juventus nasce fra pochi giorni, l'avvento bianconero si sincronizza con l'esigenza di votare il nuovo consiglio d'amministrazione nell'assemblea del 18 gennaio e, quindi, di rendere pubblici i candidati un mese prima. Il presidente si conosce già ed è molto indicativo: Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, vicepresidente di Banca del Piemonte e uomo sempre molto vicino a Exor e a John Elkann. Non sarà un consiglio d'amministrazione particolarmente sexy per i tifosi di calcio e gli innamorati bianconeri che sognano il ritorno in società di una grande bandiera, da Alessandro Del Piero in giù, o di un dirigente calcistico di spessore, da Beppe Marotta in giù. I nomi che verrano resi noti a giorni (al più tardi nella prossima settimana) saranno quelli di tecnici, esperti di revisione di bilanci, legali specializzati in diritto amministrativo, fiscalisti.