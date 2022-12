Juventus, ad Allegri carta bianca. Ma a giugno si discuterà il futuro

TORINO - «Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus». John Elkann, quando il 29 novembre ha fatto sentire la propria voce dopo che la Juventus era stata squassata la sera prima dalle dimissioni dell’intero cda, è stato granitico nella conferma del tecnico, aumentandone anzi centralità e importanza. Sarà così anche il futuro? Forse. Elkann ha parlato al presente e d’altra parte di presente vive ogni allenatore. «Contiamo su di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sportivi», proseguiva il suo comunicato. Ecco il primo bivio del futuro di Allegri: quello dei risultati. Chiunque sarà a comporre la nuova area tecnica della Juventus, se Allegri riuscisse nell’impresa di rimontare il Napoli e riconquistare lo Scudetto non potrebbe che confermarlo. Se la squadra dovesse ripiombare in crisi e non piazzarsi tra le prime quattro, l’esonero sarebbe inevitabile e lo sarebbe stato anche con Agnelli presidente. In mezzo a questi scenari estremi ce ne sono molti altri, nei quali il destino dell’allenatore è meno certo. E l’incertezza è aumentata dalla rivoluzione al vertice: ogni nuova gestione cerca di dare la propria impronta e la scelta dell’allenatore è il primo atto con cui farlo.