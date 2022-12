Gol Juve, il sequestro si allontana: la Procura cambia direzione

TORINO - Per carità, una goccia in meno, niente di più. Ma a volte i piccoli segnali nascondono verità grandi o, comunque, interessanti. Sta di fatto che il corso del fiume in piena di accuse e potenziali reati che ha invaso il delta del mondo Juventus nel corso delle ultime settimane, ieri ha registrato uno stop. L’asticella che misura il livello dell’acqua alta non ha dunque segnalato nuovi record... Nessuna nuova presunta notizia bomba o superesclusiva in grado di minare la credibilità della società torinese. Anzi. Come si diceva una indiscrezione che, se confermata dai fatti che dovranno concretizzarsi nei prossimi giorni, potrebbe regalare perlomeno un segnale di novità sul tema generale che vede la gogna mediatica attiva sul club della famiglia Agnelli. Ed eccoci alla notizia, ovvero al fatto che la Procura di Torino avrebbe annunciato alla controparte la decisione di rinunciare all’appello contro la decisione del Giudice delle indagini preliminari di rigettare la misura cautelare avanzata dalla Procura stessa per il sequestro preventivo di 437 mila euro “quale asserito profitto di reati tributari”.