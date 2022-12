Lutto Juve: è morta Rosi Vergnano, la moglie di Boniperti

TORINO - Si è spenta la signora Rosi Vergano, vedova di Giampiero Boniperti, ex giocatore, presidente e leggenda della Juventus. Figura schiva, lontana dall'attenzione mediatica ma sempre al fianco del marito per tutto il corso della sua vita professionale e privata come la stessa leggenda della Juventus sottolineò con la celebre frase: "Due cose sono state fondamentali nella mia carriera di calciatore, il talento e mia moglie, Rosi". Rosi e Giampiero si erano sposati nel 1954 dando alla luce tre figli (Giampaolo, Alessandro, Federica). I funerali di Rosi Vergano si terranno venerdì 9 dicembre, alle ore 10:00 nella parrocchia di San Vito a Torino.