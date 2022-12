Juventus assolta sulle plusvalenze: la giustizia sportiva e gli sviluppi dell'inchiesta VIDEO

Le parole del direttore Guido Vaciago

"Non soltanto la Juventus è stata già assolta per lo stesso reato dalla giustizia sportiva per ben due volte, ma ci sono altri due pareri che si sono aggiunti. Uno è quello del gip che, quando i pubblici ministeri gli hanno portato le loro richieste per le misure cautelari, ha espresso qualche dubbio sul fatto che le plusvalenze fittizie della Juventus potessero essere un reato. L'altro parere è quello dei revisori dei conti della Juventus che hanno scritto una relazione molto severa nei confronti della Juventus dando ragione, per esempio alla Procura di Torino per quanto riguarda la manovra stipendi. Ma anche loro si sono espressi sulle plusvalenze con qualche dubbio sul fatto che possano costituire e reato, per la solita ragione: non esiste un valore oggettivo di un giocatore e quindi è molto difficile circostanziare il reato. Questo è un dettaglio di cui tener conto".