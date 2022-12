Del Piero e Marchisio turisti a Doha: il siparietto social con Roberta Sinopoli

Nostalgia, nostalgia canaglia. Marchisio ha postato sui social una foto che lo ritrae a Doha in compagnia di Alessandro Del Piero e questo è bastato ai tifosi della Juventus per un bagno di ricordi e commenti adoranti. Tra loro (in versione turisti in questi giorni senza partite in Qatar) compare in bella posa anche la compagna di Claudio, Roberta Sinopoli. Marchisio ne approfitta per presentare la foto così': "Io e Del Piero con una fan". La moglie accetta la frecciatina del Principino e con ironia ed eleganza risponde: "In effetti dovevo spostarmi". Sul suo profilo invece la Sinopoli cambia la didascalia: "Passeggiando con due bei bodyguard".