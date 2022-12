Juventus, dopo l'Arsenal in ballo due test: le possibili date

Prima del 4 gennaio, data della ripresa del campionato con Cremonese-Juventus in programma alle 18.30, la squadra di Allegri scenderà in campo il 17 dicembre: sabato della prossima settimana, infatti, sarà di scena a Londra, in casa dell’Arsenal. Ma quella dell'Emirates Stadium (calcio d'inizio alle ore 19.00) contro la capolista della Premier League potrebbe non essere l’unica amichevole. La società bianconera ha infatti due slot liberi, il 22 e il 30 dicembre in cui potrebbe nuovamente giocare. Prosegue la trattativa, per esempio col Barcellona.