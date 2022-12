Eca, il comunicato: "Disponibili al confronto con il nuovo CdA Juventus"

L'Eca apre alla nuova Juventus. Una volta che la rivoluzione societaria sarà completata, l'Associazione dei club europei si è detta disponibile a riaccogliere la società bianconera. A rendere nota la decisione è la stessa Eca, dopo essersi riunita a Doha in occasione dei Mondiali in Qatar. Dopo l'incontro il Consiglio dell'associazione presieduta dal presidente del Psg Al-Khelaifi (che aveva preso proprio il posto di Agnelli dopo l'addio in seguito alla vicenda Superlega) ha diffuso una nota dichiarando: "Il Consiglio è stato aggiornato sulle opinioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea e ha espresso disponibilità a confrontarsi con il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus".