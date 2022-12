Juventus combattiva, cosa si capisce dalla strategia degli avvocati VIDEO

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha spiegato in un nuovo videomessaggio la linea difensiva della Juventus rispetto alle inchieste e alle indagini: "La Juventus si difenderà in maniera molto forte, molto veemente. Lo si capisce già dagli atteggiamenti che sta tenendo la società con i suoi comunicati in queste settimane. Lo si capisce dal tipo di avvocati che sono stati assunti dalle persone fisiche, dagli amministratori, da Agnelli, da Arrivabene, da Nedved e dalla società stessa. Si tratta di avvocati da grossissimi nomi: lo studio Severino in particolare, uno dei più importanti d'Italia".