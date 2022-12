La Juve ricomincia con Fede: Chiesa guida i bianconeri contro l’Arsenal

TORINO – Si avvicina il momento di rivedere in azione la Juventus in campo, anche solo in amichevole: dopo il terremoto societario e la bufera dell’inchiesta Prisma, riassaporare un po’ di calcio è ciò che i tifosi vogliono. Il momento si avvicina, manca poco più di una settimana alla sfida di Londra all’Emirates Stadium con l’Arsenal (sabato 17 dicembre, ore 19 in Italia): probabile che sia Federico Chiesa a guidare l’attacco bianconero nel test. E sarebbe il ritorno da titolare dell’azzurro dopo il brutto infortunio: Fede è ritornato per qualche spezzone di partita prima della sosta per il Mondiale e in questi giorni di lavoro alla Continassa sta mettendo benzina nel motore per accelerare con vista sul ritorno del campionato, il 4 gennaio a Cremona.