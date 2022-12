Pogba e Cuadrado, due Panitas alla Continassa: sorrisi e orgoglio Juve

TORINO - «Ci siamo quasi, mio Panita». Sul tema dell'amicizia in salsa sudamericana il buon Juan Cuadrado potrebbe scrivere una tesi di laurea. Oppure, come accade spesso e volentieri, gli basta una foto e un messaggio sui social per far tornare il sorriso a una tifoseria che, in questo periodo storico, di ottimismo ha un certo bisogno. L'esterno colombiano si trova alla Continassa sul lettino del fisioterapista, mentre abbraccia Paul Pogba e con un 38 sullo sfondo a significare, se ce ne fosse ancora bisogno, il numero degli scudetti conquistati dalla Juventus sul campo. Cuadrado nel messaggio assicura che il Polpo è quasi pronto al rientro in campo. Ricordiamo che il francese è esattamente dentro il percorso di recupero dall’infortunio al menisco, che dovrebbe portarlo a tornare a disposizione entro Napoli-Juve di metà gennaio. Anche Cuadrado (problema al ginocchio) non sta lavorando in gruppo, ma al suo rientro non dovrebbe mancare molto.