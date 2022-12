Juventus, gli auguri a Higuain: "Un grande argentino compie gli anni"

TORINO - Gonzalo Higuain compie 35 anni e la Juventus non poteva che celebrare la ricorrenza. Il club bianconero lo ha fatto come al solito con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, in cui fa gli auguri al Pipita, coinvolgendo anche i tifosi: "Un grande campione argentino compie 35 anni. Qual è il primo goal del Pipita che ti viene in mente?".