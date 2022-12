Tripletta Kean, doppietta Chiesa: la Juve scalda i motori per l'Arsenal

TORINO - "Ultimo giorno di lavoro della settimana per la Juve. Questa mattina alla Continassa il menu prevedeva un allenamento congiunto con i ragazzi dell’Under 19". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero informa che in mattinata, al Jtc, i bianconeri di Max Allegri - ad eccezione dei calciatori impegnati nei Mondiali in Qatar (Rabiot, Di Maria e Paredes), di quelli in vacanza post-eliminazione della propria nazionale (Bremer, Danilo, Alex Sandro, Vlahovic, Kostic, Szczesny, Milik e McKennie) e degli infortunati Pogba, Cuadrado, Iling-Junior e Kaio Jorge - hanno svolto un allenamento congiunto con la formazione Under 19 di Paolo Montero.