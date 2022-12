Ravanelli, la Champions e non solo: gli auguri Juve a Penna Bianca

Tramite un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, la Juventus ha voluto fare gli auguri di buon compleanno a Fabrizio Ravanelli , ex attaccante bianconero che oggi compie 54 anni. "Tanti auguri Penna Bianca!", il messaggio social della Vecchia Signora .

Ravanelli e la Juve: i trionfi e il gol in finale di Champions League

Fabrizio Ravanelli arriva alla Juventus nell'estate del 1992 dalla Reggiana. Con il club bianconero colleziona ben 160 presenze in quattro stagioni mettendo a segno 69 gol e 23 assist, contribuendo alla conquista di trofei nazionali ed internazionali. Con la Vecchia Signora conquista infatti l'ex Coppa Uefa nel 1993, il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nel 1995 ed infine la più importante: la Champions League del 1996. È proprio quest'ultimo trionfo il ricordo più bello che hanno i tifosi bianconeri di Penna Bianca (chiamato così per via del colore dei suoi capelli): nella finale di Roma contro l'Ajax è lui a segnare il gol che sblocca il match con una traiettoria quasi impossibile dalla linea di porta, prima della vittoria finale grazie al rigore decisivo di Jugovic.