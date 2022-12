Conte mangia a Torino, i tifosi della Juventus impazziscono. E il contratto...

TORINO - (e.e.) Il capitano è tornato in città. Ed è subito festa. Tifosi bianconeri impazziti per Antonio Conte ripreso nello scatto al ristorante bipartisan che solitamente accoglie juventini e granata, giocatori e non solo. L'ex allenatore e centrocampista della Juve, che ha casa a Torino dove torna quando può, solletica da sempre la nostalgia zebrata. Nel post di Instagram scrivono così: «Trattenetelo sino a giugno». Come per dire: poi salutiamo Max Allegri e ci riprendiamo Antonio Nostro. «Torna?», «Bloccatelo», «Non lasciatelo andare». Suggestione a cuore aperto, ovvio.