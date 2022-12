Juventus, lutto Gatti. È morto il nonno: “Sarai sempre la mia forza”

"Ancora stento a crederci. Sei stato un esempio per me, mi hai aiutato a crescere e ci sei sempre stato nei miei momenti più difficili . Bastava una tua parola a confortarmi.. Mi sembra assurdo non poter più parlare, ridere e cenare insieme... il tuo ricordo e il tuo volto saranno per sempre stampati nel mio cuore... sarai sempre la mia forza! Rimarrai per sempre nel mio cuore". Così, in un emozionante post pubblicato sul proprio profilo Instagram, accanto ad una foto che li ritrae insieme, il difensore della Juventus Federico Gatti rivolge una dedica al nonno appena scomparso. Il 24enne scuola Chieri, Torino ed Alessandria, acquistato dai bianconeri lo scorso gennaio dal Frosinone, dove ha concluso il campionato di Serie B, si sta allenando in questi giorni alla Continassa agli ordini di Max Allegri insieme a tutti gli altri calciatori della rosa che non hanno preso parte alla Coppa del Mondo in Qatar.