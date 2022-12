Juventus, Kostic MVP di novembre: la premiazione all'Allianz prima dell'Udinese

Filip Kostic è stato votato MVP of the Month Powered by FIFA23 per il mese di novembre. Lo ha annunciato la Juventus sul sito ufficiale e sui canali social. Il serbo è stato il giocatore che ha ricevuto più voti dai tifosi bianconeri su Juventus.com e ha vinto il premio grazie alle ottime prestazioni in campo con la squadra di Allegri nel mese di novembre.

Kostic MVP di novembre, il comunicato della Juventus

"Manca ancora qualche settimana alla ripresa del campionato, e alla prima in casa contro l'Udinese il 7 gennaio, ma possiamo già mettere in agenda una cosa importante. In quella data alla fine del riscaldamento, i tifosi bianconeri presenti all'Allianz Stadium avranno il compito di tributare un applauso speciale a Filip Kostic. Il campione serbo è infatti stato votato MVP of the Month Powered by FIFA23. Il tutto grazie alle sue eccellenti prestazioni nelle gare del mese e ai voti, appunto, dei tifosi, su Juventus.com dopo ogni partita. E allora, bianconeri, preparate l'ovazione per il 7 gennaio". E' il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus.