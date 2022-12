Juventus, tutti vorrebbero essere al posto di Milik! E allenarsi con Agata

TORINO - Vacanza post mondiale al mare per Arek Milik. Con la sua Agata. I due fanno coppia fissa in spiaggia, in casa e in palestra. Sì, perché la signorina Sieramska è una fanatica del fitness. E allora, al lavoro caro Milik, che fare ginnastica con la dolce metà è un privilegio. Tutti, infatti, vorrebbero essere al suo posto. L’attaccante polacco della Juventus è bello tirato: si presenterà da Max Allegri in forma, con l’obiettivo di continuare a segnare e aiutare il gruppo nella grande rimonta. Se Dusan Vlahovic ha l’incognita della pubalgia, ecco Milik pronto all’uso. Una sicurezza. E il riscatto dal Marsiglia non sembra in dubbio.