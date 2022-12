Juventus, ripresi gli allenamenti in vista dell'Arsenal

Mentre il Mondiale si avvia alla conclusione con Rabiot , Di Maria e Paredes ultimi componenti della rosa bianconera ancora in gioco, la Juventus continua il suo programma di allenamenti in vista dell'amichevole contro l' Arsenal in programma venerdì 17 dicembre all' Emirates Stadium . La squadra di Allegri , dopo una pausa di un giorno, ha ripreso ad allenarsi al Training Center .

Dopo una prima parte di test atletici svolti in mattinata, il gruppo si è allenato nel pomeriggio insieme ai ragazzi dell'Under 19. Come spiegato dal club in una nota ufficiale, "ci si è focalizzati su esercitazioni tecniche dedicate al possesso e alla circolazione del pallone". Nella giornata di martedì 13 dicembre si tornerà al doppio allenamento, proseguendo dunque un percorso che ha lo scopo di far arrivare al top della forma la rosa bianconera per la prima partita in Serie A dopo la sosta, in programma il 4 gennaio in casa della Cremonese.