Juve, paura Chiesa: a terra sotto gli occhi di Pogba e Agnelli

TORINO - Attimi di spavento in casa Juventus. Sotto gli occhi di Paul Pogba, oggi al lavoro a parte in maniera totalmente prevista per farlo tornare a pieno ritmo a gennaio, Federico Chiesa si è accasciato dopo un colpo ricevuto in allenamento, restando a terra a bordo campo. Visto il pregresso infortunio dell'attaccante c'è stata grande paura per le condizioni del giocatore, che dopo due-tre minuti un po' zoppicando ha ripreso a giocare. Poi, dopo un altro colpo, ha lasciato il campo anzitempo mentre assisteva all'allenamento anche Andrea Agnelli che poi si è fermato a parlare proprio con l'attaccante.