Argentina, la Juve esalta Paredes e Di Maria: il messaggio sui social

“È finale dei Mondiali! Complimenti ai nostri Paredes e Di Maria, ora si gioca per la Coppa”. Questo il messaggio pubblicato sui propri account social dalla Juventus, che ha così omaggiato i due giocatori bianconeri che domenica si giocheranno il Mondiale con la vincente di Francia-Marocco. La Selección di Scaloni ha superato 3-0 la Croazia grazie al rigore di Messi e alla doppietta di Alvarez. Il centrocampista ha giocato dal 1’ ed è uscito nella ripresa, il Fideo invece è rimasto in panchina per l’intera gara perché non al meglio. Scaloni lo vuole a completa disposizione per l’ultimo grande atto.