La Uefa è un monopolio? Perché non autorizza la Superlega o altre competizioni?

Le possibili risposte ai tanti perché

“La domanda che in maniera indiretta la Superlega ha fatto alla Corte di Giustizia Europea è se la Uefa è un monopolio e abusa di questa posizione di potere - ha detto in un videomessaggio - Cioè, perché la Uefa non autorizza altre competizioni? Perché minaccia sanzioni a chi vuole partecipare ad altre competizioni oltre a quelle organizzate dalla Uefa? Perché in altri sport, come nel basket, può esistere l’Eurolega? Perché nel rugby può esistere il Sei Nazioni, organizzato da privati e non dalla federazione internazionale? Perché nel ciclismo ci sono il Tour de France e il Giro d’Italia che non sono organizzati dalla federazione ciclistica? Perché non c’è libertà di organizzare altre manifestazioni all’interno della federazione internazionale del calcio?".