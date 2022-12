Juventus, Bonucci si ferma: il comunicato sulle condizioni

La Juventus alla Continassa per preparare i prossimi impegni

Un test importantissimo per la Vecchia Signora in vista del ritorno in campo il 4 gennaio per la 16ª giornata di Serie A quando, alle 18.30, la squadra di Massimiliano Allegri farà visita alla Cremonese. Intanto, dopo il primo allenamento aperto ai tifosi dalla ripresa della preparazione, la Juventus è tornata a prepararsi alla Continassa svolgendo esercitazioni tecniche individuali in campo e lavoro sulla forza in palestra. I bianconeri si ritroveranno domani per una doppia seduta.