Sedici anni senza Ale e Ricky: il ricordo della Juventus

TORINO - 15 dicembre 2006 , una data che rimarrà per sempre impressa nella storia della Juventus e non solo. Sì, perché quel giorno persero tragicamente la vita due giovani ragazzi che, all'epoca, avevano appena 17 anni: Alessio Ferramosca e Riccardo Neri . Entrambi giocatori delle giovanili della società bianconera, il primo centrocampista e l'altro portiere, morirono per assideramento dopo esser scivolati nel laghetto di Vinovo.

La Juventus ricorda Alessio Ferramosca e Riccardo Neri a 16 anni dalla morte

A 16 anni da quel terribile giorno, la Juventus ha voluto ricordare i due ragazzi in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "Sono già passati 16 anni, ma il ricordo è ancora vivissimo dentro di noi. Sedici anni da quel tragico 15 dicembre 2006 che ci portò via Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, ma non i loro volti e i loro sorrisi, che erano quelli di due ragazzi di 17 anni che volevano soltanto divertirsi giocando a pallone. Il loro sogno si è interrotto troppo presto, ma non il loro ricordo, appunto, che è indelebile e li ha legati ancora di più fino a renderli inseparabili. Ale e Ricky sono sempre insieme anche oggi, quando si arriva al centro sportivo di Vinovo dove si allenano e giocano le Juventus Women, ma anche tantissimi ragazzi e ragazze del nostro settore giovanile. Ragazzi e ragazze che hanno un sogno: quello di giocare nella Juventus e, in fondo, ci piace pensare che il loro sia un po’ anche il sogno di Ale e Ricky. Per sempre insieme a noi, dal 15 dicembre 2006".