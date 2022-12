Juventus, Bonucci ko? Tranquilli, Bremer alza il ritmo in vacanza

TORINO - Leo Bonucci va ko negli allenamenti alla Continassa? Tranquilli, in vacanza c'è chi sta alzando il ritmo per farsi trovare pronto quando rientrerà. Si tratta di Bremer, con moglie e figlia alle Maldive. Mare, sole, relax dopo l'eliminazione bruciante del Brasile ai Mondiali in Qatar, ma anche tanta palestra per tenere una buona condizione indispensabile una volta rientrato alla base agli ordini di Max Allegri. Toccherà all'ex granata alzare il muro là dietro: e si sa quanto sia fondamentale la difesa per continuare la risalita in Serie A. Dal 4 gennaio, contro la Cremonese, inizierà tutta un'altra storia, e tutti andranno alla caccia del Napoli. Anche la Juventus.