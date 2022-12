Inchiesta Juve: la Camera penale contro il Tribunale di Torino

TORINO - Che i tribunali italiani siano intasati e che i tempi della Giustizia siano abnormi da preoccupare anche l'Unione Europea è cosa nota. E il Tribunale di Torino non fa eccezione (anzi...). Eppure per portare avanti i casi mediaticamente più eclatanti si trova sempre posto. Questo il succo del comunicato del Consiglio Direttivo della Camera penale di Torino con il quale si invita il Tribunale di Torino a ritirare due decreti contenenti criteri per le priorità per le udienze preliminari e per l'assegnazione ai gip dei processi.