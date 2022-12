Allegri, la Juventus dei ragazzi, l'Arsenal e un calcio d'altri tempi

INVIATI A LONDRA - Mancheranno parecchi big, sia nella Juventus sia nell'Arsenal, ma questo non ha scoraggiato il pubblico dei Gunners: all'Emirates Stadium oggi pomeriggio (alle ore 19 italiane, in TV su Sky) saranno in 30 mila a spingere la squadra di Mikel Arteta, in versione baby con tanti giovani. E i bianconeri di Allegri non saranno da meno: oltre la metà dei convocati arriva dalla Next Gen oppure dall'Under 19 di Montero. L'atmosfera natalizia e i negozi di Londra potevano rappresentare una distrazione per i tifosi, ma il richiamo di un match dal fascino antico, nonostante si tratti di un'amichevole con diverse seconde linee, rimane immutato.