Arsenal: "Juventus, la squadra Premier d'Italia". Tutti i precedenti

La Juventus si appresta ad affrontare l' Arsenal in amichevole all' Emirates Stadium in una sfida utile a entrambe le squadre per avvicinarsi al meglio alla ripresa della Serie A e della Premier League . La squadra inglese ci ha tenuto a elogiare la Vecchia Signora e sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una scheda della Juve all'interno della quale, tra le altre cose, vengono citati alcuni dei trionfi più importanti definendola come "la squadra Premier d'Italia".

Arsenal-Juventus, tutti i precedenti

Quella di stasera non è la prima sfida tra Juventus e l'Arsenal, poiché le due squadre si sono già affrontate in ben sei occasioni. Nella stagione 1979/1980 i Gunners hanno eliminato i bianconeri in semifinale di Coppa delle Coppe, pareggiando 1-1 all'andata a Londra e vincendo in trasferta per 1-0. Le due squadre si sono ritrovate solo più di vent'anni dopo in occasione della fase a gironi della Champions League nella stagione 2001/2002. In quel caso il primo match, giocato in Inghilterra, finì 3-1 per l'Arsenal mentre la Juve si impose per 1-0 nel ritorno a Torino. Lo scontro più recente sorride agli inglesi: nella stagione 2005/2006, sempre in Champions League ma stavolta ai quarti di finale, l'Arsenal eliminò la Vecchia Signora vincendo 2-0 (in gol anche l'ex Henry) in casa e pareggiando 0-0 in trasferta.