Miretti si spinge avanti, alla scoperta di Riccio. Che Arsenal-Juventus!

INVIATI A LONDRA – Il freddo pungente di Londra, il fascino avvolgente dell'Emirates Stadium, la sfida sempre intrigante con l'Arsenal anche senza tanti titolari: la Juventus scalda i motori in vista della ripresa del campionato. Mancano 17 giorni al match di Cremona che riaprirà le danze della Serie A per i bianconeri: quello contro i Gunners è il primo di tre test amichevoli (gli altri saranno a Torino con il Rijeka il 22 e con lo Standard Liegi il 30 dicembre) che serviranno a rimettere in pista la Juventus, reduce da 6 vittorie consecutive in campionato prima della sosta, senza prendere gol.