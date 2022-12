Nonge Boende, nuova stella Juve: chi è il Davids del futuro

L'amichevole tra Arsenal e Juventus è stata la sfida dei giovani, soprattutto tra le file bianconere. Al netto delle assenze e degli infortuni, contro i Gunners Max Allegri ha deciso di puntare tutto sui baby talenti che non hanno affatto deluso le aspettative: il secondo gol è arrivato dal duo Nonge- Iling. E se le doti di Iling sono ormai note, viste le recenti prestazioni in campionato, per Nonge invece, quello contro l'Arsenal, è stato l'esordio con la prima squadra. Il baby centrocampista ha già dimostrato di avere la stoffa del campione con l'Under 19 e , dopo la sfida contro l'Inter, Montero parlando di lui ha rivelato: “Può diventare il Davids del futuro, gli ho fatto vedere i suoi video”.