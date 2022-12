Szczesny omaggia i campioni Di Maria e Paredes. E quel rigore parato a Messi...

Szczesny e quel record negato a Messi

Le clamorose parate di Szczesny in Polonia-Argentina (0-2) non hanno permesso a Messi di segnare e la sfida con l'estremo difensore bianconero è l'unica che la Pulce non è riuscito a vincere, nonostante la grande chance dal dischetto al 39', neutralizzata dal super portiere polacco. Dato che ha realizzato almeno un gol in tutte le altre partite giocate in questo Mondiale, quell'episodio assume ancora più valore perché, avesse fatto gol anche a Szczesny, Leo avrebbe eguagliato il record del brasiliano Jairzinho, unico tra chi ha poi vinto la Coppa a segnare in tutte le partite. Inoltre, a sottolineare l'importanza di quel rigore parato, c'è la classifica marcatori di Qatar 2022: il capocannoniere dei Mondiali, Mbappé, ha chiuso a quota 8 reti, mentre Messi si è fermato proprio a 7...