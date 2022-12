Cda Juventus: lista il 26, niente bandiere. I pilastri di Elkann

TORINO - Nessuna bandiera, nessun esperto di calcio o di marketing o di relazioni internazionali: il nuovo Consiglio di amministrazione della Juventus sarà composto da figure per lo più sconosciute al popolo bianconero, ma affermate a livello legale e finanziario. Ci saranno avvocati, commercialisti, esperti fiscalisti, revisori dei conti: un consiglio di guerra per affrontare le battaglie su quattro fronti (giustizia ordinaria, Consob, giustizia sportiva e Uefa) che la società bianconera dovrà sostenere nei prossimi mesi. Il nuovo presidente, Gianluca Ferrero, che sarà nominato nell’Assemblea degli azionisti del 18 gennaio, sta lavorando alacremente da tre settimane, in sintonia con John Elkann, l’azionista di maggioranza, per scegliere la squadra con cui scendere in campo: si è ormai agli ultimi dettagli perché sabato Exor, la holding che detiene il 63,8 per cento delle azioni bianconere con il 77,8% dei diritti di voto, depositerà la lista dei nuovi consiglieri di amministrazione, ma soltanto lunedì 26 la Juventus la renderà nota.