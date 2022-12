Inno Juventus e inno nazionale, alla cena di Natale bianconeri scatenati VIDEO

TORINO - In attesa di riprendere gli allenamenti in vista della ripresa del campionato la Juventus si è riunita per la protocollare cena di Natale. I giocatori bianconeri, tutti presenti tranne ovviamente coloro che non sono ancora tornati dalle vacanze, si sono trovati al ristorante Leve di Leonardo Bonucci e, dopo aver mangiato, si sono scatenati in canti e balli: l'inno della Juventus e quello d'Italia sono stati i più gettonati. Tra i presenti Dusan Vlahovic con collana in diamanti, il fresco di rinnovo Iling Jr ma, soprattutto, un sorridente Paul Pogba.