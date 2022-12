Juventus, Kean: "Diamo sempre il 100%. Sulla prima occasione..."

La Juventus lavora in vista del a Cremonese: Kean sulle condizioni della squadra

La squadra di Allegri lavora a spron battuto per farsi trovare pronta in vista del 4 gennaio, quando sfiderà la Cremonese alle 18.30 nel ritorno in campo della Serie A. Sulla condizione della squadra Kean non ha dubbi: "Diamo il 100% anche in allenamento, da qualsiasi parte per farci trovare pronti al campionato. Queste amichevoli sono molto importanti".