Juve, il dg Scanavino parla alla squadra: ecco cosa ha detto

Presente a margine dell’amichevole tra Juventus e Rijeka anche il nuovo direttore generale Maurizio Scanavino, in tribuna assieme al direttore sportivo Cherubini. Il dg oggi ha fatto il primo discorso alla squadra: poche parole e concetti secchi, asciutti, ma - a quanto filtra - esattamente in linea con ciò che i giocatori e, in realtà, ancor più i tifosi si aspettavano di sentire. «La Juventus è sempre la Juventus. I nostri programmi e le ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai». Lo stesso Allegri, a margine del test all'Allianz Stadium, ha rassicurato in questo senso: «Stiamo parlando di una società che ha più di 100 anni di storia, che ha sempre puntato a vincere e non cambierà certo ora».