Perché Scanavino è già diventato l'uomo forte della Juve

Se Maurizio Scanavino voleva lasciare il segno alla sua prima uscita in qualità di nuovo direttore generale bianconero, l'ha lasciato. "La Juventus è sempre la Juventus, i nostri programmi e le nostre ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai". Le parole pronunciate davanti alla squadra e ad Allegri in occasione del test con il Rijeka, sono andate dritte al sodo. La dicono lunga su che cosa intenda fare il fedelissimo di Elkann, da questi nominato il 28 novembre scorso, contestualmente alle dimissioni del Cda presieduto da Andrea Agnelli e, dal 6 dicembre, investito di pieni poteri: dalla rappresentanza della società ai massimi livelli alla gestione sportiva e delle operazioni di mercato, alla gestione commerciale legata a marketing e sponsorizzazioni, alla tutela del club in sede di inchiesta Prisma, inchieste della Procura Figc e dell'Uefa su plusvalenze e manovre stipendi.