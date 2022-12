Pit stop Juve: poi Allegri chiederà il massimo. Anche ai campioni mondiali

TORINO - La Juventus di Max Allegri si ferma per tre giorni di relax in cui ricaricare le batterie in famiglia e quindi ripartire per il secondo atto della stagione, quello post Mondiale. Vigilia, Natale e Santo Stefano lontano dal pallone e dal 27 tutti alla Continassa per preparare al meglio la ripresa con i rientri dei brasiliani Alex Sandro e Danilo mentre i finalisti Rabiot, Paredes e Di Maria torneranno alla base il 30 dicembre quando la Juventus, all'Allianz Stadium, ospiterà lo Standard Liegi per l'ultima amichevole del trittico che ha visto i bianconeri vincere a Londra in casa dell'Arsenal e a Torino contro il Rijeka. Per l'occasione ci sarà il grande abbraccio dei tifosi sempre più vicini alla squadra, ancor di più dopo gli ultimi scossoni di questo 2022 piuttosto pesante. La prima di campionato il 4 dicembre a Cremona.