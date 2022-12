Juve, non si ferma la risalita delle azioni: titolo a +4,8%

Dopo le turbolenze, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, dovute alle dimissioni del Consiglio di amministrazione presieduto da Andrea Agnelli e alla richiesta di rinvio a giudizio per il club e altri 12 dirigenti o ex manager bianconeri, il titolo Juventus recupera in Borsa continuando la crescita che neppure le ultime notizie, sulla richiesta da parte della Procura federale di riaprire il processo che aveva assolto il club sul caso plusvalenze, ha frenato. A Piazza Affari le azioni della società bianconera hanno chiuso venerdì in crescita del 4,86%, a 0,3148 euro per azione, sulla spinta anche dell’ipotesi di delisting che si sono susseguite nelle ultime settimane. Lunedì scorso un’azione della Juventus valeva 0,28 euro: in cinque giorni l’incremento è stato del 13,32%. La capitalizzazione di Borsa è risalita così fino a sfiorare quota 800 milioni (795 milioni alla chiusura delle contrattazioni venerdì pomeriggio), con alti scambi anche sul titolo considerando i volumi a 13,7 milioni su una media negli ultimi tre mesi di 7,9 milioni di pezzi scambiati ogni giorno.