Juve, auguri a Ramsey: i social bianconeri non apprezzano

La Juventus e gli auguri agli ex: come di consueto il club bianconero ha fatto gli auguri al festeggiato del giorno che oggi è Ramsey. Il centrocampista gallese oggi compie 32 anni e la Juve ha fatto un tweet con scritto "Tanti auguri Aaron". I tifosi bianconeri però non hanno particolarmente gradito e senza troppi giri di parole hanno chiesto di cancellare il tweet. Il post è stato preso d'assalto da tantissimi commenti: "Ma per favore", "Cancellate", "Siete seri" - questi solo alcuni dei messaggi. L'esperienza di Ramsey alla Juve non è andata come sperato e gli ultimi avvenimenti legati al contratto hanno creato forti dissapori tra il centrocampista e il popolo juventino.