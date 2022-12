Arrivabene risponde agli azionisti: "Dybala? Richieste onerose per la Juventus"

Maurizio Arrivabene ha preso la parola per rispondere ad alcuni quesiti dei piccoli azionisti che lo vedevano chiamato in causa. A proposito del mancato rinnovo del contratto a Dybala ha detto: «Dybala aveva avanzato richieste pluriennali considerate da Juventus onerose. Abbiamo scelto di indirizzarci verso un campione esperto come Di Maria, che doveva essere una sorta di mentore per giovani come Fagioli e Miretti. E’ arrivato per un anno proprio per offrire la sua esperienza e non a caso è diventato ora anche campione del mondo. Riguardo alla decisione di partecipare al Summer Tour estivo rientra nella logica di dare adeguata visibilità a un brand internazionale come Juventus. Per quanto riguarda gli Esports, Juventus parteciperà al campionato FIfa 2023».