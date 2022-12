Juve, perché Del Piero non è diventato vicepresidente (per ora)

John Elkann è stato di parola. "A far parte del nuovo consiglio di amministrazione della Juve chiameremo esperti e professionisti con il compito di difendere la Juventus". Detto, fatto. Gianluca Ferrero, presidente designato che verrà nominato il 18 gennaio, è commercialista, revisore e consulente del giudice presso il Tribunale di Torino, vicepresidente della Banca del Piemonte nonché fedelissimo del Signor Exor come Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato e direttore generale che ricopre gli stessi incarichi nel Gruppo editoriale Gedi della stessa Exor. E poi Fioranna Negri, commercialista e revisore iscritta all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Torino; Laura Cappiello, avvocato (studio legale Orrick) ed esperta degli organismi di vigilanza; Diego Pistone, ex manager di area finanza e controllo di società dell'allora Gruppo Fiat e ora nel Cda di Diasorin, uno dei leader mondiali della diagnostica di laboratorio. Questo è un governo tecnico e, Tuttosport l'aveva anticipato, nel governo tecnico non ci sarebbe stato posto per Alex. Non è il tempo adatto a lui: i profili dei membri del nuovo Cda corrispondono ai requisiti professionali anticipati da Elkann e richiesti dal delicato momento che il club sta vivendo.

Arriverà il momento

Quando la bufera sarà passata, arriverà il momento del Grande Ritorno del Capitano, che all'indomani del 28 novembre, dopo il giorno in cui Andrea Agnelli e gli altri dirigenti diedero le dimissioni, rilasciò dichiarazioni che, ancora una volta, denotarono un grande attaccamento alla maglia: "Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto. Anche per il mio lavoro e per il mio ruolo pubblico, in situazioni come queste inevitabilmente mi vengono chiesti commenti e, altrettanto inevitabilmente, si scrive e si dice tanto. Questo, però, è un momento delicato per il club: adesso l'unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juve è mettere nelle migliori condizioni di lavorare le persone alle quali iil club è stato affidato, per guidarlo in questa fase così complessa. È un compito di grande responsabilità che merita tutto il nostro supporto. È il momento di essere ancora più juventini". In attesa del Momento più importante.