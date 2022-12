Juve, il piano di Scanavino: le condizioni per la conferma di Allegri

Se non è proprio un uomo solo al comando, poco ci manca. Era arrivata, a mezzo comunicato stampa, l’investitura di John Elkann: «Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo su di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo». Quasi due mesi dopo il Conte Max ha in mano le redini della parte calcistica di una Juventus che avrà un governo tecnico, guidato da figure professionali di finanza, revisione dei conti e giurisprudenza: le questioni di campo saranno affare di Allegri e del ds Federico Cherubini, con mandato fino al termine della stagione (ma contratto fino al 2024 per l’attuale ds).