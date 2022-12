Il caso Juve, una dimostrazione del rapporto incoerente tra calcio e Borsa

L’assemblea dei soci della Juventus SpA ha dato un’altra piccola ma significativa dimostrazione di come le società di calcio quotate in Borsa presentino troppe e anomale incongruenze per essere compatibili con il mercato azionario. Perché ieri mattina si è verificato un paradossale cortocircuito che è in qualche modo indicativo, visto che i problemi giudiziari che sta affrontando la Juventus sono partiti da un’inchiesta della Consob, la prima a indagare sulle possibili difformità dei bilanci bianconeri. La Consob è l’organo di controllo del mercato finanziario italiano: fra le altre funzioni, ha quella di garante degli investitori ed è anche in quella veste che ha accusato la Juventus di aver fornito false comunicazioni al mercato, quindi in primis ai suoi azionisti. Teoricamente gli azionisti della Juventus dovrebbero essere molto arrabbiati nei confronti della dirigenza accusata da Consob; in pratica, invece, hanno bocciato l’azione di responsabilità verso la dirigenza e, nei loro interventi, difendono la società, anzi la spingono a difendersi meglio dalle accuse. Questo, fondamentalmente, perché sono tifosi prima che azionisti e non si comportano da investitori.