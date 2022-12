Di Maria, il rito degli amici. E la Juventus aspetta: che ripartenza sarà?

TORINO - Angel Di Maria è ancora a Rosario e la Juventus appare davvero un pianeta lontano, lontanissimo. Il Fideo continua a festeggiare con gli amici nella città natale, in Argentina. «Con quelli di sempre. Amici di tutta una vita. L'amicizia eterna», scrive l'esterno bianconero. Porta in "gita" la medaglia d'oro e il rito del selfie di casa in casa. D’altronde, lui è davvero un uomo del popolo ed è a suo agio in jeans e maglietta, passando da un tavolo all’altro, tra mate e due chiacchiere. Certo, il 4 ricomincia anche il campionato e la Juventus si sta preparando alla ripartenza. Di Maria e Leandro Paredes, però, arriveranno sì ma chissà in quali condizioni. I due sono attesi in città in settimana, poi lo staff preparerà una tabella per rimetterli in sesto. Se non con la Cremonese, in lista per l’Udinese. Su Di Maria, inoltre, ci sono voci di mercato, con alcuni club brasiliani che gli fanno la corte. E quel sogno di chiudere la carriera al Rosario Central sempre attualissimo.