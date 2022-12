Juve, Pogba, le foto sulla neve e il boomerang dei social

Per spiegare il rapporto fra i campioni dello sport, gli idoli delle folle e i loro tifosi, gli esperti di comunicazione di massa amano ricorrere al termine disintermediazione. Tradotto in soldoni, il vocabolo motiva come, con l'avvento dei social, i nostri eroi abbiano potuto stabilire un rapporto diretto con i fan, saltando a pie pari l'intermediazione o, meglio ancora mediazione, un tempo assicurata dai mezzi d'informazione non digitali. La Rete offre una ribalta enorme, immediata e diretta ai personaggi di ogni ambito, l'importante è farne unn uso che risulti proficuo e provvido. Lo sa bene Paul Pogba, aduso raccontare diversi aspetti della sua vita a chi ama sapere ciò che fa e sul solo Instagram i follower sono 54, 6 milioni.

In estate, il rientro alla Juve del centrocampista francese era stato salutato con grande entusiasmo dalla gente bianconera che confidava in un suo contributo decisivo per tornare a vincere. Malauguratamente, sinora l'auspicio è rimasto tale, a causa dell'infortunio al ginocchio; della terapia conservativa dal giocatore, prescelta per evitare l'operazione; dell'operazione alla quale, invece, si è dovuto sottoporre; del Mondiale saltato, eccetera eccetera. Così, se il video che lo ritrae mentre accenna passi di danza era già risultato indigesto ai conigli da tastiera, figuratevi l'immagine di Paul sorridente sulla neve, come se non potesse godere del legittimo diritto di svago, in attesa di tornare a deliziare le platee. I commenti, oscillanti fra il sarcasmo e in troppi casi una sguaiata maleducazione, non si sono fatti attendere. Sommesso suggerimento a Pogba. Parafrasando Nanni Moretti, la prossima volta si faccia una domanda: mi si nota di più se posto o se non posto per niente? A lui la risposta.