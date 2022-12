Juventus in campo a -2 dallo Standard Liegi: doppio allenamento alla Continassa

TORINO - A meno due giorni dall'appuntamento amichevole dell'Allianz contro lo Standard Liegi, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione. Doppio allenamento per la squadra: al mattino gruppo ha lavorato in campo su esercitazioni per le conclusioni in porta, e poi ancora sulla fase di costruzione di gioco sotto pressione, per concludere con la consueta partitella. Nel pomeriggio invece l'attenzione si è spostata in palestra per un lavoro sulla forza. Domani è previsto un allenamento mattutino.